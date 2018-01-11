متابعة الأضرار التي لحقت بمراكب الصيادين في السان سيمون

بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة السان سيمون، مطلعاً على الأضرار التي لحقت بمراكب الصيادين.

وكثيرة هي قصص المعاناة هنا، على بعد امتار من الشاطىء، حيث يغدر يغدر البحر بمصدر رزق الصيادين مع كل عاصفة، فتتحطم مراكبهم في مشهد يتكرر كل فترة.

وهنا ايضاً تدخل المياه الى بيوت سكانها بسبب الفقر والحرمان منذ زمن بعيد.

وجال اللواء خير في المنطقة واطلع من الصيادين على معاناتهم، واصر على تفقد كل الاضرار في المكان وزار منزلين رممتهما الهيئة بمساهمة السفارة التشيكية.

تقرير: شربل عبود