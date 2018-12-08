مبتكر “سبونج بوب” يُدفن في مكان غريب!

ذكر موقع “تي إم زي” الأميركي أنه تم حرق جثمان مبتكر الشخصية الخيالية “سبونج بوب سكوير بانتس” وبطل المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس الاسم ستيفن هيلنبرغ ونشر الرماد في سواحل كاليفورنيا.

وكان هيلنبرغ توفي في 27 تشرين الثاني الماضي.

وفي اليوم التالي لوفاة هيلنبرغ، قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الثقافية يفغيني غيراسيموف:” من الممكن أن تظهر على جداران شوارع العاصمة رسومات لشخصيات سبونج بوب”.

وتوفي مبتكر “سبونج بوب” عن عمر يناهز 57، بعد صراع مع مرض “التصلب الجانبي الضموري” وهو حالة من الضمور العصبي الذي يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، علما أنه تم تشخيص إصابته بهذا المرض في مارس 2017.

وبدأ ستيفن هيلنبرغ مهنته في الرسوم المتحركة في عام 1987. وشغل منصب مدير وكاتب سيناريو برنامج “Nickelodeon New Life Rocco” في الفترة الممتدة من عام 1993 وحتى عام 1996.

ومنذ عام 1999 بدأ العمل في سلسلة الرسوم المتحركة “سبونج بوب سكوير بانتس”.

(سبوتنيك)