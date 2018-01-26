مباحثات فيينا: فشل ونجاح في يوم واحد

توصلت مفاوضات فيينا بين المعارضة والنظام السوري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في الغوطة الشرقية، يتضمن إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، وإجراء عملية تبادل معتقلين.

ومن جهة ثانية، استمر وفد النظام السوري عرقلة كافة مشاريع الحلول للحرب السورية، في اليوم الثاني من مباحثات فيينا. فبعد جنيف، بجولاتها المتعددة، إلى استانا ومن ثم فيينا مشهد واحد لم يتغير، وهو عرقلة نظام الاسد لكافة مشاريع الحلول للحرب.

ورفض وفد النظام السوري، في شكل قاطع، الدخول في مفاوضات مع المعارضة، لا بل اتهم المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا “بعدم الحيادية”.

وأعلن ممثل الفصائل العسكرية في المحادثات بشار الزعبي أنّه “لم يتم تسجيل أي تقدم في اليوم الثاني من المحادثات”، لافتاً إلى أنّ الروس “فشلوا في إحضار النظام إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف الزعبي أنّ كل اللقاءات التي تمت بين المعارضة وعدد من المسؤولين الدوليين “أتت لتكشف للأطراف المعنية بالتوصل إلى حل للأزمة السورية حقيقة النظام السوري ومواقفه الرافضة للتفاوض”.

بدوره، عبّر الموفد الأممي ستيفان دي مستورا عن عدم رضاه على التحرك الروسي، لا سيما أنه يعتبر أن الطرف الروسي “لم يضغط بشكل كاف على النظام من أجل الانخراط في التفاوض”.

وأشارت مصادر إلى أنّ الاجتماع بين دي ميستورا والخارجية الروسية بشأن سوتشي “لم يكن إيجابياً على الإطلاق”، إذ هاجم مندوب النظام السوري بشار الجعفري المقترحات التي قدمت إلى المؤتمر، معتبراً أن الهدف من سوتشي هو “إجراء حوار سوري سيحضره أكثر من 1500 شخصية من دون تدخل خارجي”.

تجدر الاشارة إلى أنّ وزراء خارجية أميركا ريكس تيلرسون وبريطانيا بوريس جونسون وفرنسا جان إيف لودريان، أقروا ورقة تعكس تصوراً مشتركاً للحل السياسي، تضمنت مقترحات لعملية الاصلاح الدستوري، على رأسها تقليص صلاحيات الرئيس وحيادية أجهزة الأمن وانسحاب الميليشيات الأجنبية من سوريا، والانتخابات تحت رعاية الامم المتحدة.

وكانت الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، شهدت قتالاً عنيفاً استمر لأكثر من شهرين، منذ أن حاولت قوات المعارضة كسر حصار النظام، الذي أدى إلى انقطاع الامدادات الغذائية والادوية عن 400 ألف شخص.

وفي السياق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما لا يقل عن 286 مدنياً قتلوا جراء قصف وغارات جوية شهدتها الغوطة الشرقية ودمشق، الشهر الماضي.