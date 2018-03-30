ما هي تداعيات اقرار الموازنة على النمو والثقة بالاقتصاد اللبناني

عاد لبنان إلى سكة الإنجازات مع دخول إقرار الموازنة إلى سجل إنجازات الحكومة.

أقرت موازنة العام 2018 في وقت قياسي، بعد اجتماعات ماراتونية جهدت للتأكيد على أن لبنان عاد إلى الواجهة بانتظامه المالي بعد إنتظام مؤسساته.

هي موازنة رسمت سياسة اقتصادية جديدة بعد غيابها لسنوات.

المؤتمرات الدولية التي إستطاع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جذبها لمساعدة لبنان، تنظر بعين المراقب. وتأتي خطوة إقرار الموازنة عاملاً إيجابياً قبل مؤتمر سيدر.

ويعتبر الخبراء أنّ هذه الموازنة هي أفضل الممكن، إلا أن لبنان لا يزال بحاجة لمزيد من الإصلاحات.

ويأمل الخبير مازن سويد أن تتضمن موازنة العام 2019 إصلاحات في الشق الإجتماعي تتكامل مع هذه الإصلاحات لتساعد في النمو الاقتصادي.

تقرير: ناهد يوسف