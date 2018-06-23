ما هي اهداف زيارة انجيلا ميركل للبنان ؟

هي اولا زيارة دعم للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.

هكذا ارادت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان ترد على الهدف من زيارتها في هذا التوقيت.

توقيت وصفه الرئيس سعد الحريري بالدقيق ويأتي تأكيدا لحرص المانيا على استقرار لبنان.

فالاستقرار بشقه الامني والاقتصادي والاجتماعي يضعه عبء النزوح السوري امام تحديات كبيرة سعت الحكومة الى تطويقها من خلال ورقة عمل ترجمت دعما دوليا في مؤتمرات روما سيدر وبروكسل.

بين اطلاق صرخة الرئيس ميشال عون فيما خص النازحين السوريين ودعوة الرئيس بري لرفع مستوى التنسيق بين لبنان وسوريا جاءت مقاربة الرئيس الحريري وميركل متطابقة لجهة تامين ظروف عودة ملائمة.

اصلاحات ضرورية وبنوية تعهدت بها حكومة استعادة الثقة على ان تستمر في العمل على الايفاء بها تجاه لبنان قبل المجتمع الدولي الامر الذي يحتم على كل الافرقاء السياسيين تسهيل مهمة الرئيس المكلف.