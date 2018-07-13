ما هي اهداف استعراض ولايتي لـ”قوة” بلاده في لبنان والمنطقة؟

مرة جديدة يدرج القادة الايرانيون لبنان على لائحة البلدان التي يسيطرون او يفاوضون عليها.

“سنواجه التمدد الأمريكي من سوريا والعراق إلى لبنان واليمن وشمال إفريقيا” قالها مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في سياق رده على الضغوط الأمريكية التي تقوم بها أمريكا ضد ايران.

فماذا يعني هذا الموقف في هذا التوقيت؟

حتى اللحظة لا تبدو واشنطن او طهران مستعدتين بعد للجلوس الى طاولة المفاوضات، وبانتظار التطورات السياسية والعسكرية تتجه الانظار الى العاصمة الفنلندية حيث ستعقد القمة الاميركية الروسية يوم الاثنين المقبل، وعلى ضوء هذه المعطيات يمكن تحديد الاحتمالات المستقبلية.

تقرير مهى حطيط