ما هي الاجوبة التي حملها ساترفيلد من “اسرائيل” الى لبنان؟

عاد مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد من تل ابيب الى بيروت، حاملا طرحا جديدا بشأن قضية النفط والغاز الا انه سمع من المسؤولين اللبنانيين بأن لبنان لن يقدم اي تنازلات بهذا الشأن.

أولى لقاءاته كانت مع وزير الخارجية جبران باسيل بحضور السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وجرى البحث في نتائج المشاورات التي اجراها وحق لبنان في موضوع البلوك رقم 9 . ساترفيلد غادر الخارجية من دون الإدلاء بأي تصريح، لكن مصادر مطلعة على الإجتماع اكدت للمستقبل انه حمل طرحا جديدا بضرورة التفاوض على طول الخط البحري اي على البلوكات 8 و9 وعشرة اضافة الى اقتراح يقضي بحصول تل أبيب على 25 في المئة من حق استثمار النفط في البلوك رقم 9 بعدما كانت طالبت بالثلث.

ولفتت المصادر الى ان خط هوف قد سقط من التداول.

البحث بين باسيل وساترفيلد تم على قاعدة تشديد لبنان على الحفاظ على حقوقه وسيادته كي لا تتأثر عمليات التنقيب سلبا، لأن تضرر لبنان ينسحب على اسرائيل ايضا.

كما تطرق البحث الى المناطق المتنازع عليها، وسيحاول لبنان تحصيل اكبر قدر من المكتسبات. واكدت المصادر ان الوزير باسيل شدد على ان لبنان لا يزال على موقفه الثابت ولا تنازل أو اعادة نظر فيه لجهة الاحداثيات التي قدمها.

ساترفيلد زار كذلك قائد الجيش العماد جوزيف عون وبحث معه التطورات المتعلقة بالحدود الجنوبية وموقف الجيش المتمسك بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية والاقتصادية بحضورالسفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، للمرة الثانية في خلال 24 ساعة، وجرى البحث في بعض النقاط التي يتم تداولها في موضوع النفط والغاز، لا سيما ما يتعلق بالحدود البحرية واتفاقية الهدنة وأمور من مهمات الأمن العام المرتبطة بهذه القضية.