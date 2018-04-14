ما هي الأهمية الاستراتيجية للضربة المشتركة لنظام الاسد؟

بعد أخذ ورد وتصريحات وتصريحات مضادة بشأن توجيه ضربة لنظام بشار الاسد لاستخدامه الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين الابرياء، صحى العالم على الضربة المتوقعة والتي استهدفت أكثر من تسعة مواقع استراتيجية هذه المرة، علما انه في السابع من نيسان عام 2017 قد ضربت قاعدة جوية واحدة فقط.

أكثر من سبع وعشرين مرة ضرب الاسد المواطنين السوريين بالكيماوي وفق أدلة دامغة، وهذه الضربة أتت من قبل الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا كرسالة بان العالم قد تعب.

ومن الرسائل الموجهة من الضربة، واحدة للروس مفادها ان العبث بقرارات الشرعية الدولية سوف يستدعي تشكيل تحالف غربي بوجه موسكو.

واعتبر الخبير في الشؤون الاستراتيجية نزار عبد القادر أنّ الرسالة من الضربة الثلاثية على سوريا واضحة وهي أنه لا يسمح لنظام الاسد التصرف بحياة الابرياء، كما أنها رسالة لايران وروسيا بأن هناك خطوط حمراء ولا يجوز لبشار الاسد أن يتجاوزها.

ورجح عبد القادر أنّ الغرب سيكتفي بهذه الضربة مع تحذير النظام من تجاوز الخطوط الحمراء مجددا.

تقرير: ربيع شنطف