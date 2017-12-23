ما هي أعراض سرطان المعدة التي يجب عدم تجاهلها؟

يعاني العديد من الاشخاص مؤخراً من سرطان المعدة، الذي يفضل اكتشافه مبكراً لايجاد العلاج اللازم لها.

وتظهر الإحصائيات أن سرطان المعدة هو خامس سرطان مميت من حيث الترتيب، ويظهر إجمالاً نحو عمر 70 سنة لكن من الأفضل أن تبدأوا بفحص معدتكم ابتداءً من عمر 55 سنة. إذا تم اكتشاف الأعراض باكراً، فإن احتمال البقاء على قيد الحياة يرتفع في 90% من الحالات.

ولكن في المراحل الأولى من المرض، تكون العوارض التي يشعر بها المرضى عموماً غير ملحوظة، وقد تكون تافهة ولا يتنبه لها المريض، إليكم أبرزها لاسراع العلاج وفرصة البقاء على قيد الحياة.

أما أعراض سرطان المعدة فهي:

-سوء الهضم أو حرقة المعدة

-انزعاج أو ألم في البطن

-غثيان أو تقيؤ

-إسهال أو إمساك

-نفخة أو هضم بطيء بعد الوجبات

-فقدان الشهية وهزال

-ضعف، تعب، شحوب الوجه

-فقدان الدم وأحياناً حمى خفيفة

وعندما يبلغ المرض مرحلة متقدمة، قد يشعر المريض بكتلة على مستوى المعدة وقد ينتفخ الكبد.