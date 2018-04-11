ما هي أسباب هشاشة العظام؟

تنتشر مشكلة هشاشة العظام خصوصا لدى السيدات اللواتي تجاوزن الـ50 من العمر. وتتسبب هشاشة العظام في التعرض أكثر للكسور بمجرد القيام بحركات بسيطة، وذلك بسبب ازدياد الفراغات بين الخلايا العظمية مما يضعف من قوّتها.

وحدها الفيتامينات التي يمكن أخذها قبل بلوغ الخمسين تساعد في تقوية العظام… فما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى هشاشة العظام والتي يمكن تجنبها لحماية أجسامنا؟

1- عدم تناول مشتقات الألبان، مثل الأجبان والحليب يوميا والتي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم وتساعد بالتالي على تقوية العظام.

2- عدم ممارسة التمارين الرياضية: إذ ان الرياضة من شأنها أن تعزز قوة العظام والعضلات وتجعلها صلبة أكثر.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف والتي تمنح الجسم الكثير من الفيتامينات وعلى رأسها الفيتامين D الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم من الغذاء.

4- التدخين وشرب الكحول.

5- الإكثار من تناول بعض الادوية، وازدياد نشاط الغدة الدراقية.

6- قد يكون السبب ورثيا بسبب إصابة أحد أفراد العائلة بهشاشة العظام.