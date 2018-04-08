ما هو غاز الأعصاب، وكيف يختلف عن الكلور؟

يعد غاز الأعصاب من الأسلحة الكيمياوية الفتاكة, تنبثق منه أنواع عدة كغاز السارين والتابون وغيرها.

ويظهر تأثير غاز الأعصاب بعد ثوان قليلة من ملامسته الجلد أو عند اطلاقه على شكل بخار, وهو قاتل فوري للإنسان إذا ما دخل عبر التنشق إلى الرئة ولو بمقدار نصف ملليغرام واحد.

أما غاز الكلور السام فيعد أقل كارثية من غاز الأعصاب ولو نسبيًا. فهو يحتوى على التركيبة نفسها للمنظفات المنزلية ولكن بشكل مكثف. فيتم استعماله كغاز ينتشر في الهواء, قد يؤدي الى اصابة خطيرة في الرؤية وبالتالي فقدان البصر بالكامل.

وعلى الرغم من استعماله لسنوات من قبل النظام السوري, يعد غاز الأعصاب من الأسلحة المحرمة دوليًا, وقد سبق أن استعمله الجيش النازي ابان الحرب العالمية للإبادات الجماعية, وسجلت بتاريخها مجازر مروعة لا تقل إجرامًا عن إجرام قوات الأسد.