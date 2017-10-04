ما هو ردّ هيفاء وهبي على قرار منعها من التمثيل في مصر؟

أكدت الفنانة هيفاء وهبي أنها في دبي ولم تتسلم أي قرار رسمي يفيد منعها من التمثيل في مصر.

وأضافت في تصريح خاص لموقع “اتفرج” أنها على استعداد لتنفيذ أليات القرار، ولكن مع الطعن على الميزانيات المقدمة على تعديل يومين التصوير المقدرة بـ”مليون وسبعون ألف جنيه” تكاليف اليومين.

وأكدت أنها تقوم بتصوير برنامج في دبي يحمل اسم “صقور العرب”، ومن المقرر عرضه على “Mbc مصر”، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحضير مفاجأة لرمضان 2018.

وصرحت أنها لم توقع على عقد العمل بفيلم “الديزل” للنجم محمد رمضان حتى الان.