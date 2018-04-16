ما لا تعرفونه عن العنب.. يحمي من السرطان وفوائده عديدة

لعنب من الفواكه حلوة المذاق الغنية بالماء، لذلك يعتبر من أهم فواكه الصيف ويضيف الكثير إلى سلطة الفواكه.

كما أن العنب يحتوي على تركيبة فريدة من المغذيات لا تتواجد معاً مفي أطعمة أخرى، ما يجعله مفيداً للقلب والعيون والذاكرة إلى جانب أنه يقي من الالتهابات والسرطان.

إليك أهم فوائد العنب:

السموم. 80 بالمائة من العنب ماء يساعد على طرد السموم من الجسم، كذلك هو مفيد للأجواء الحارة حتى لا يفقد الجسم المعادن.

الإمساك. يُنصَح من يعانون من الإمساك بتناول العنب لأنه غني بالألياف التي تسهّل حركة الأمعاء.

القلب. العنب غني بمضادات الأكسدة القوية مثل الفلافونويد والبوليفينول التي تساعد على منع تطوير أمراض القلب عن طريق منع أكسدة الكولسترول، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تراكم الالتهابات، ومنع تصلب الشرايين.

الوزن. على عكس المتوقع يساعد العنب على التخسيس حيث تحتوي كل 100 غرام منه على 67 سعرة حرارية فقط، كما أنه غني بالماء والألياف لذلك يعزّز الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

العيون. يحتوي العنب على نسبة كبيرة من مادتي اللوتين وزياكسانثين اللتين ترتبطان بخفض مخاطر الإصابة بالضمور البقعي، وهو من أمراض العيون التي تحدث مع التقدم في العمر.

السرطان والشيخوخة. إلى جانب مضادات الأكسدة المشار إليها يحتوي العنب على مضادات أخرى هامة مثل ميرسيتين وكيرسيتين وهما من المواد التي تقاوم الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا، وبالتالي يحمي العنب من السرطان ومن مظاهر التقدم في العمر.

السكري. بعض الفواكه مثل البطيخ لديها مؤشر مرتفع لنسبة السكر، لكن العنب من الفواكه المناسبة لمرضى السكري إذا تم أكله باعتدال، حسب دراسة نشرتها مجلة “التغذية”.

الذاكرة. أفادت دراسة حديثة أن مغذيات العنب تفيد عملية الإدراك والذاكرة، وأن الاستهلاك المنتظم للعنب يرتبط بتراجع معدلات تدهور الذاكرة عند التقدم في العمر.

المناعة. تقلل مضادات الأكسدة العديدة التي يحتويها العنب الاستجابات المناعية غير المنضبطة، كما أن للعنب خواص تحمي من الالتهابات.

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