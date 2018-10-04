ما بعد مؤتمر سيدر: آفاق التطبيق الأمثل للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

تحت رعاية كلية ادارة الأعمال والإدارة (FGM) في جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) وبالشراكة مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد (LTA) وكونتم كومنيكيشنز (Quantum Communications) عقدت شركة “ليبان بوست” مؤتمرها المشترك في حرم جامعة القديس يوسف، يوم الأربعاء. استهلّ المؤتمر بكلمة من الدكتورة نيكول بايكر بالوز، الخبيرة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أثنت على أهمية المؤتمر المنعقد وأهمية الاخذ بتوصياته فيما بعد.

وأكد رئيس جامعة القديس يوسف سليم دكاش أنّه “من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال ابعاد السياسة والسياسيين ومصالحهم الزبائنية عن القطاع العام يتم تحرير السياسة من انحرافها ويعاد اليها نبلها ومن شأن هذه الشراكة أن تؤمن الخدمات بموضوعية وفعالية”.

ثم أعلن أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك إنشاء لجنة تدقيق من المجتمع المدني بالتعاون مع جمعية “لا فساد” للتدقيق في المناقصات ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر رئيس مجلس ادارة “ليبان بوست” خليل داود أنّ المعيار الأساسي لتقرير الشركاء من قبل الحكومة في عملية التنفيذ “ليس بالضرورة أن يكون السعر المنخفض التي تقدمّه الشركات بل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار جودة الخدمة اضافةً إلى عوامل أخرى”.

وانتقل المشاركون بعدها الى ورشة عمل هدفت الى أخذ الاقتراحات العملية لتحسين الواقع المحيط بقانون الشراكة حيث شارك فيها ممثلو الفئات الاحزاب والنقابات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد صدر عنهم توصيات عامّة كان أبرزها: