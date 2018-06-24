ما المبنى الجديد الذي يفوق برج خليفة ارتفاعا؟ (فيديو)

يستمر اليوم بناء برج جدة الشاهق وسط الصحراء السعودية، وسيكون في 2020 أطول بناء شيد عبر تاريخ البشر، متفوقا بذلك على أعلى بناء في العالم المعاصر، برج خليفة في مدينة دبي.

ويصل ارتفاع البرج السعودي الجديد إلى 1000 متر (1 كم)، حيث سيتخطى ارتفاع برج خليفة الإماراتي بـ 72 مترا.

ويتوقع أن تصل التكلفة الكلية لبرج جدة إلى 1.4 مليار دولار، إذ سيتوسط مدينة جدة الاقتصادية، المشروع التجاري والسياحي والسكني الأضخم على الساحل الغربي للجزيرة العربية، والذي سيمتد على مساحة 5.3 مليون متر مربع.

ويتضمن البرج فندقا سياحيا فخما وقرابة 100 جناح سكني وأكثر من 325 شقة، كذلك يحتوي على مكاتب أعمال وشركات وعشرات المطاعم والمقاهي.

وأكدت مجموعة جدة الاقتصادية، المطورة للبرج الجديد، أن المشروع سيفتتح أبوابه مع قدوم العام 2020، بعد أن يكون قد وصل إلى 252 طابقا. كما أنه سيحتوي على أعلى منصة مراقبة سياحية في العالم، متمركزة على ارتفاع 664 مترا عن سطح الأرض.

المصدر: CNN News