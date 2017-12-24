ما الذي تحضره ميريام فارس في السعودية؟ (فيديو)

على ما يبدو ان مطلع عام 2018 سيشهد لقاءً يجمع الفنانة اللبنانية ميريام فارس بجمهورها في السعودية وذلك بعد ان لمحت في شريط مصور نشرته على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام عن استعدادها لزيارة السعودية. وقالت ميريام في الفيديو: “بنات السعودية انتو مستعدين”.

الفيديو حصد اعجاب الجمهور حيث تخطى نسبة المشاهدة اكثر من 450 الف اضافة الى آلاف من التعليقات بعد ساعات من نشره.

فهل تستعد ميريام لاحياء حفل غنائي خاص بالنساء في السعودية؟