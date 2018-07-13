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ماي: ندرس اتفاقات للتجارة مع الولايات المتحدة ومناطق أخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
ماي: ندرس اتفاقات للتجارة مع الولايات المتحدة ومناطق أخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
فى:
13 يوليو 2018, 18:46
فى:
الأخبار
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رئيسة الوزراء البريطانية ماي: ندرس اتفاقات للتجارة مع الولايات المتحدة ومناطق أخرى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
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