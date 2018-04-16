ماي تواجه انتقادات في البرلمان بعد ضربات سوريا

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتقادات لتجاوزها البرلمان من أجل المشاركة في الهجمات الجوية على سوريا، وسط دعوات بعض النواب إلى إجراء تصويت بشأن استراتيجيتها في المستقبل.

وكانت ماي استعادت الثقة بعد كسب تأييد لموقفها الصارم من سوريا وروسيا وستدلي ببيان أمام البرلمان بشأن قرارها الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في الهجمات يوم السبت ردا على هجوم يعتقد أنه بالغاز.

وطلبت ماي عقد ما يعرف باسم جلسة طارئة فيما قال المتحدث باسمها إنّها محاولة لتخفيف التوتر ومنح البرلمان ثلاث ساعات إضافية لمناقشة الإجراء العسكري، في حين اعتبر منتقدون أنّها محاولة لمنع إجراء “تصويت بناء”.

وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين “عرضت رئيسة الوزراء بوضوح شديد مطلع الأسبوع أسبابها للتحرك الذي قمنا به في سوريا وتركيزها اليوم ينصب على الإدلاء ببيان أمام البرلمان والسماح له بفحص هذا القرار”.

ومن المرجح أن تنهال عليها الأسئلة عن سبب خروجها عما جرى عليه العرف من السعي إلى الحصول على موافقة البرلمان على مثل هذا العمل، وهو قرار تقول هي ووزراؤها إنه “نجم عن الحاجة للتحرك بسرعة”.

وشكك زعيم حزب “العمال البريطاني” المعارض جيريمي كوربين في الأساس القانوني لمشاركة بريطانيا في الهجمات، قائلا: الأحد “كان يمكنها استدعاء البرلمان الأسبوع الماضي”.

وأضاف “أعتقد أننا بحاجة لشيء أكثر قوة في هذا البلد مثل قانون سلطات الحرب حتى يمكن أن يحاسب البرلمان الحكومات على ما تفعله باسمنا”.