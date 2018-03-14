ماي “تقرع طبول الحرب” الديبلوماسية مع روسيا

رعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، قرع طبول الحرب الدبلوماسية، بعد إعلان عزمها طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع ومقاطعة كأس العالم 2018 “رسميا”، على خلفية تسميم العميل الروسي، في حين توعدت موسكو بالرد على هذا الإجراء الذي وصفته السفارة الروسية بالـ”عدائي”.

عدم استجابة موسكو لطلب لندن تقديم توضيح حول عملية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال بغاز أعصاب، كان الشرارة لاندلاع ازمة ديبلوماسية من المبكر تحديد كيف ستنتهي.

ماي اعلنت ايضا تجميد أصول الدولة الروسية في بريطانيا، واذ اكدت في كلمة أمام البرلمان “تعليق الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عالي بين البلدين، وشددت على ان ما حدث يعتبر عملا عدائيا من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا”، مشيرة إلى أن بلادها ستتخذ “كل الإجراءات لمتابعة ومعاقبة الضالعين في هذا العمل الإجرامي”.

وأشارت إلى أن موسكو باستخدامها غاز الأعصاب المحظور، خرقت معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية.

من جهتها، اعلنت الخارجية الروسية أنها سترد قريبا على الإجراءات البريطانية فيما نددت السفارة الروسية في لندن بما وصفته بالـ”عمل العدائي والغير مبرر”.

وحملت السفارة الروسية القيادة السياسية الحالية في بريطانيا “المسؤولية عن تدهور العلاقات بين البلدين”.

تقرير: غيدا الجبيلي