ماي تقرع طبول الحرب الدبلوماسية والكروية.. وروسيا تتوعد

وقالت ماي إن بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع، مضيفة “كما سنجمد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.. ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة أو الوزراء إلى كأس العالم في روسيا”.
وتابعت، خلال إلقائها كلمة أمام البرلمان البريطاني “سنعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عال مع روسيا بعدما استخلصنا أن الأخيرة مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال”.
وأكدت “ما حدث يعتبر عملا عدائيا من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا”، مشيرة إلى أن بلادها ستتخذ “كل الإجراءات لمتابعة ومعاقبة الضالعين في هذا العمل الإجرامي”.
وختمت قائلة “لا نختلف مع الشعب الروسي لكن الرئيس فلاديمير بوتن اختار التصرف بطريقة خاطئة”.
وكانت ماي كشفت، في وقت سابق، أن موسكو تقف وراء محاولة قتل الجاسوس سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب، مشيرة إلى أن المادة التي استخدمت في الاعتداء صنعت في روسيا.
روسيا
هذا وهددت روسيا باتخاذ إجراءات مماثلة ضد لندن، وذلك بعدما نفى الكرملين أية علاقة لموسكو، بحادث تسميم الجاسوس في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن روسيا لا تقبل بالاتهامات التي لا أساس لها بشأن هذه الحادثة، وترفض الإنذار الذي وجهته بريطانيا.
وأعلن بيسكوف، استعداد بلاده للتعاون في التحقيق مع السلطات البريطانية، بشأن هذا الحادث.
اجتماع لمجلس الأمن الدولي
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء حول مسالة تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال، كما أعلنت الرئاسة الهولندية الحالية للمجلس.
وهذه الجلسة العامة ستعقد بطلب من بريطانيا التي “ستطلع” مجلس الأمن على “الهجوم الذي وقع في سالزبري في 4 مارس”، وفق ما أوضح المصدر نفسه.
كما طالب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، روسيا بالرد على “أسئلة” لندن في قضية الجاسوس السابق.
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