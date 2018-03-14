ماي تقرع طبول الحرب الدبلوماسية والكروية.. وروسيا تتوعد

وقالت ماي إن بريطانيا قررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع، مضيفة “كما سنجمد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.. ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة أو الوزراء إلى كأس العالم في روسيا”.

وتابعت، خلال إلقائها كلمة أمام البرلمان البريطاني “سنعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عال مع روسيا بعدما استخلصنا أن الأخيرة مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال”.

وأكدت “ما حدث يعتبر عملا عدائيا من روسيا ضد بريطانيا وأوروبا”، مشيرة إلى أن بلادها ستتخذ “كل الإجراءات لمتابعة ومعاقبة الضالعين في هذا العمل الإجرامي”.

وختمت قائلة “لا نختلف مع الشعب الروسي لكن الرئيس فلاديمير بوتن اختار التصرف بطريقة خاطئة”.

وكانت ماي كشفت، في وقت سابق، أن موسكو تقف وراء محاولة قتل الجاسوس سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب، مشيرة إلى أن المادة التي استخدمت في الاعتداء صنعت في روسيا.