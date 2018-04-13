مايكروسوفت تطلق وظائف جديدة.. يمكنكم استعادة الملفات!

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توسيع وظائف الأمان للمشتركين في الإصدار Personal و Home من حزمة البرامج أوفيس 365 من خلال إطلاق وظيفة استعادة الملفات File Restore للمساعدة في استرجاع البيانات عند التعرض لهجمات التشفير وطلب الفدية.

ويمكن للمستخدم الآن استعادة الملفات من آخر 30 يوماً. وفي حال الاشتباه بالتعرض لهجمات القرصنة الإلكترونية فإن مايكروسوفت تقوم بإبلاغ المستخدم عن طريق إشعارات سطح المكتب أو الأجهزة الجوالة أو البريد الإلكتروني.

وفي حال قيام المستخدم بإنشاء رابط لمشاركة الملفات أو المجلدات في خدمة الحوسبة السحابية وان درايف Onedrive، فإنه يمكن تأمين هذا الرابط بواسطة كلمة مرور أيضاً، حتى لا تقع البيانات الهامة في أيدي الغرباء عندما يتم إرسال الرابط بالخطأ إلى أشخاص غير معنيين.

وأشارت الشركة الأميركية إلى إطلاق وظائف جديدة في خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك، حيث يمكن تشفير رسائل البريد الإلكتروني بين الراسل والمستقبل بنقرة واحدة، وإذا تلقى المستخدم مثل هذه الرسالة عن طريق خدمة أخرى للبريد الإلكتروني، فيتم توجيه هذه الرسالة إلى موقع Outlook.com، حتى يتمكن المستخدم من الاطلاع على الرسالة الإلكترونية بعد إجراء المصادقة بنجاح.

وفي حال اكتشاف خدمة Outlook وجود بيانات حساسة في رسالة البريد الإلكتروني، مثل معلومات بشأن بطاقة الائتمان، في نافذة النص، فسوف تنصح المستخدم بإرسال الرسالة مشفرة.

وأشارت شركة مايكروسوفت إلى توفر وظيفة استعادة الملفات File Restore اعتباراً من الآن، مع طرح الوظائف الأخرى في خدمة البريد الإلكتروني Outlook وخدمة الحوسبة السحابية Onedrive وبرامج أوفيس خلال الأسابيع والشهور القادمة.

المصدر: د.ب.أ