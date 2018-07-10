ماهي آلية تنفيذ اقتراح المستقبل لحل ازمة الاسكان؟

امل تمسك به الشباب اللبناني بعد اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة المستقبل النيابية لحل أزمة الإسكان.. إلا أن هذا الأمل يرافقه الحذر من تبدده، في ظل التساؤلات حول إمكانية دخول اقتراح القانون حيز التنفيذ، والحكومة لم تشكل بعد، ولا اللجان النيابية تألفت.. فهل يصح قانونيا إقرار هذا القانون؟

الجلسة التشريعية يمكن عقدها بدعوة من أغلبية النواب.. فما دور الحكومة على هذا الصعيد؟

هذا الملف شغل أيضا الأروقة السياسية الإقتصادية والمصرفية.. فنشطت اللقاءات، والآراء حول الطريق الأسهل لحله، ومنها ضرورة حصر القروض بشروط المؤسسة العامة للإسكان والابتعاد عن القروض المدعومة بمبالغ ضخمة.

الحلول نضجت، بانتظار جلسة نيابية تشريعية تضعها بمتناول المواطنين، والتي يفترض أن تعقد بأسرع وقت.