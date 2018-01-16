مانشستر يونايتد يكتفي بثلاثية في شباك ستوك سيتي

قلّص مانشستر يونايتد الفارق مع المتصدّر مانشستر سيتي إلى 12 نقطة، بفوزه على ضيفه ستوك سيتي 3-0، مساء الإثنين على ملعب “أولد ترافورد” في ختام الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 50 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام ليفربول وتشيلسي، أما ستوك سيتي فاستقر رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

وأحرز الإكوادوري أنطونيو فالنسيا هدف المباراة الأول في الدقيقة التاسعة، وأضاف الفرنسي أنطوني مارسيال الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يختتم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 72.