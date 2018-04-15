مانشستر سيتي يضمد جراحه بفوزٍ مستحقٍ على توتنهام

ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الانكليزي لكرة القدم ، حل نادي مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً في المباراة التي جمعته امام مضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي وتمكن ابناء المدرب الاسباني بيب غواردولا من الاقتراب اكثر من حسم لقب البريميرليغ لصالحهم بعد الفوز بهذا اللقاء بنتيجة 3 – 1 .
وكان فريق السيتيزنس يسعى إلى تضميد جراحه ، بعد الخسارة القاسية من ليفربول والخروج من دوري أبطال أوروبا وكان قد اهدر ايضاً فرصة التتويج بلقب البريميرليغ بعد الخسارة امام مانشسر يونايتد بنتيجة 3 – 2 ، من خلال الفوز على السبيرز الذي يرغب في تعزيز سلسلته الرائعة وتحقيق فوزه السابع على التوالي .
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