مانشستر سيتي يضمد جراحه بفوزٍ مستحقٍ على توتنهام

ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الانكليزي لكرة القدم ، حل نادي ​مانشستر سيتي​ ضيفاً ثقيلاً في المباراة التي جمعته امام مضيفه ​توتنهام​ هوتسبير على ملعب ويمبلي وتمكن ابناء المدرب الاسباني بيب غواردولا من الاقتراب اكثر من حسم لقب البريميرليغ لصالحهم بعد الفوز بهذا اللقاء بنتيجة 3 – 1 .

وكان فريق السيتيزنس يسعى إلى تضميد جراحه ، بعد الخسارة القاسية من ​ليفربول​ والخروج من ​دوري أبطال أوروبا​ وكان قد اهدر ايضاً فرصة التتويج بلقب البريميرليغ بعد الخسارة امام ​مانشسر يونايتد​ بنتيجة 3 – 2 ، من خلال الفوز على السبيرز الذي يرغب في تعزيز سلسلته الرائعة وتحقيق فوزه السابع على التوالي .