مانشستر سيتي يجهز عرضا لخطف نجم ريال مدريد

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم نجم ريال مدريد الإسباني، بداية من الصيف المقبل، في ظل اقتناع مدرب الفريق بيب جوارديولا بقدرات اللاعب.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مدرب جوارديولا، يهدف لتقديم عرض مفاجئ لضم لاعب ريال مدريد، إيسكو، قيمته 75 مليون جنيه إسترليني لضمه في الصيف المقبل.

وسبق لإيسكو أن رفض الانتقال لمانشستر سيتي مرّتين، مفضّلا البقاء في ريال مدريد، لكن الصحيفة ادّعت أن اللاعب الإسباني لن يرفض الأمر هذه المرّة.

وأشارت الصحيفة البريطانيّة إلى الدقائق القليلة التي بات يلعبها إيسكو مع الفريق الملكي، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ستلعب دورا حاسما في انضمامه إلى سيتي.

ويريد جوارديولا، ضم لاعب جديد صاحب نزعة هجومية إلى فريقه، بعدما فشل خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في التعاقد مع لاعب آرسنال الذي انتقل إلى اليونايتد، أليكسيس سانشيز، وجناح ليستر سيتي، رياض محرز.

وقال مصدر مقرّب من نادي مانشستر سيتي للصحيفة: “النادي يطارد إيسكو منذ فترة، وكان دائما ما يرفض التوجّه إلينا في الأمتار الأخيرة، إنه يريد اللعب تحت قيادة بيب مهما كلّفه الأمر، والكل يعرف أن ريال يريد إضافة خيارات هجومية جديدة، وربّما يكون إيسكو اللاعب الذي سيدفع الثمن”.

وأضاف المصدر: “يملك بيب حالبا مواهب مميزة في خط وسط الفريق، لكنّه يريد لاعبا يمكنه إدارة العمليات في المساحات، والنادي يتطلع لتعزيز صفوفه بـ 4 لاعبين، 2 في خط الوسط ومهاجم وظهير”.