مالديني : ميسي الأفضل بالنسبة لي

أكد القائد السابق لنادي ميلان الايطالي باولو مالديني أن النجم الأرجنتيني وهداف برشلونة ليونيل ميسي يعتبر الأفضل عند مقارنته بالثنائي الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والبرتغالي كريستيانو رونالدو .
وخلال تصريحات له ، قال مالديني :”أشكر الله لأني لم ألعب أمام ليونيل ميسي عندما كان مصاباً ، أنا الذي كنت محظوظاً وليس هو”.
وأضاف :”من حسن حظي أني لعبت أمام أساطير مثل مارادونا والظاهرة رونالدو وميشيل بلاتيني والأرجنتيني كان أفضلهم ، لكن بخصوص ليونيل ودييغو فإن ميسي ينقصه التتويج بلقب كأس العالم فقط ، وبينه وبين رونالدو ؟ الثنائي سيطرا على كل شيء في السنوات العشر الأخيرة لكن ميسي الأفضل بالنسبة لي”.
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