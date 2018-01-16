مالديني : ميسي الأفضل بالنسبة لي

أكد القائد السابق لنادي ميلان الايطالي ​باولو مالديني​ أن النجم الأرجنتيني وهداف ​برشلونة​ ​ليونيل ميسي​ يعتبر الأفضل عند مقارنته بالثنائي الأرجنتيني ​دييغو أرماندو مارادونا​ والبرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ .

وخلال تصريحات له ، قال مالديني :”أشكر الله لأني لم ألعب أمام ليونيل ميسي عندما كان مصاباً ، أنا الذي كنت محظوظاً وليس هو”.

وأضاف :”من حسن حظي أني لعبت أمام أساطير مثل مارادونا والظاهرة رونالدو و​ميشيل بلاتيني​ والأرجنتيني كان أفضلهم ، لكن بخصوص ليونيل ودييغو فإن ميسي ينقصه التتويج بلقب ​كأس العالم​ فقط ، وبينه وبين رونالدو ؟ الثنائي سيطرا على كل شيء في السنوات العشر الأخيرة لكن ميسي الأفضل بالنسبة لي”.