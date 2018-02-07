ماكرون يلبي دعوة ترامب لزيارة دولة أواخر نيسان

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 نيسان بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، هي الأولى لرئيس أجنبي خلال رئاسة دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مسؤولون فرنسيون الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان لتلفزيون “بي. أف. أم” إن هذه الزيارة ستجرى في نيسان. من جهتها، صرّحت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس” أن ماكرون سيتوجه إلى الولايات المتحدة في حوالي 24 نيسان المقبل.

والتقى الرئيسان الفرنسي والأميركي مرات عدة وتربط بينهما علاقات جيدة على الرغم من الخلاف حول التغيرات المناخية.

وكان الرئيس الأميركي قرر أواخر كانون الثاني أن يدعو إلى البيت الأبيض نظيره الفرنسي، بعد الزيارة التي قام بها إلى باريس في 13 و14 تموز الماضي.

وأثار العرض العسكري الذي جرى في جادة الشانزيليزيه يوم العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي إعجاب الرئيس الأميركي.

وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن ترامب طلب تنظيم عرض مماثل كبير، في خطوة غير عادية لعرض قوة الولايات المتحدة والتشديد على دوره كقائد عام للجيش.