ماكرون هنأ اردوغان باعادة انتخابه رئيسا وتمنى حوارا هادئا بين تركيا والاتحاد الاوروبي

هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب اردوغان لاعادة انتخابه رئيسا، داعيا الى اجراء حوار هادئ بين تركيا والاتحاد الاوروبي، حسب ما أعلن قصر الاليزيه اليوم .

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون “هنأ اردوغان وتمنى للشعب التركي النجاح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأداء الديموقراطي للمؤسسات”.

واعلن الاليزيه ان “الرئيس الفرنسي ذكر بتمسكه بالحوار الوثيق والصريح مع الرئيس التركي حول الأزمات الاقليمية، لاسيما سوريا ومكافحة الارهاب”.

أضاف :”أن ماكرون أشار إلى أهمية الحوار الهادئ بين تركيا والاتحاد الاوروبي، في اطار احترام المبادئ والقيم المشتركة في ما بيننا”.