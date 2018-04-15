أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن عملية سوريا مشروعة وجاءت في إطار معايير المجتمع الدولي.

وتابع ماكرون في مقابلة بثتها قناة بي.أف.أم التلفزيونية وإذاعة مونت كارلو الدولية وموقع مديابارت الإخباري الإلكتروني: “لدينا الشرعية الدولية الكاملة للتحرك في هذا الإطار، لقد تدخل ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن”.

وقال إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا شريك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأكد ماكرون ان “فرنسا لم تعلن الحرب على النظام السوري”.

وأوضح أن أقنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصر الضربات على مواقع النظام السوري.

وحول عزم الإدارة الأميركية الانسحاب من سوريا، أعلن الرئيس الفرنسي أنه أقنع الرئيس الأميركي بضرورة البقاء هناك.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حملة قصف على أهداف عسكرية سورية في وقت مبكر من السبت ردا على هجوم للنظام بالأسلحة الكيمياوية بالقرب من دمشق قبل أسبوع.