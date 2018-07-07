ماكرون الى روسيا لتشجيع المنتخب الفرنسي الثلاثاء

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه الثلاثاء المقبل إلى سانت بطرسبورغ لتشجيع منتخب “الديوك” أمام بلجيكا في نصف نهائي مونديال روسيا 218، لكن دون أي لقاء دبلوماسي.

وكان ماكرون أعلن خلال زيارة إلى سانت بطرسبورغ في 25 مايو الماضي أنه سيعود إلى روسيا في حال تأهلت فرنسا إلى ما بعد “الدور ربع النهائي”، وقد تحقق ذلك بفوز المنتخب على أوروغواي 2- صفر، الجمعة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكرون قوله في تغريدة بعد المباراة “أحسنتم وأراكم الثلاثاء”!

وكان ماكرون صرح في 20 يونيو أن منتخب فرنسا “لديه فرص فعلية” للفوز بكأس العالم.

وتابع الرئيس الفرنسي، وهو من عشاق هذه الرياضة، مباراة دور ربع النهائي مع 300 شاب تمت دعوتهم خصوصا من نوادي كرة القدم في المنطقة الباريسية إلى حديقة قصر الإليزيه.