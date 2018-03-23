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ماكرون: أجهزة الأمن تدرس إعلان “داعش” مسؤوليته عن هجوم كاركاسون
ماكرون: أجهزة الأمن تدرس إعلان “داعش” مسؤوليته عن هجوم كاركاسون
فى:
23 مارس 2018, 19:22
فى:
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ماكرون: أجهزة الأمن تدرس إعلان “داعش” مسؤوليته عن هجوم كاركاسون
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