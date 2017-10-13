ماسكيرانو سيعتزل دولياً بعد مونديال روسيا

وماسكيرانو البالغ من العمر 34 عاماً هو ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع منتخب بلاده وبرصيد 139 مباراة وكان أحد أفراده عندما خسرت الأرجنتين نهائي مونديال البرازيل 2014 أمام ألمانيا صفر-1 في الوقت الإضافي.

وقال ماسكيرانو في تصريح لاذاعة “تي واي سي سبورتس” “سينتهي وقتي مع المنتخب الوطني في روسيا. لن أستمر بعد ذلك. سيقرر المدرب خورخي سامباولي إذا كان سيختارني للمشاركة في كأس العالم أم لا”.

وكان ماسكيرانو شارك أساسياً في مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور (3-1) فجر الأربعاء والتي انتهت بفوز منتخب بلاده وتأهلها إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو المقبلين.

ويحتاج ماسكيرانو إلى أربع مباريات دولية ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم خافيير زانيتي.

وانضم ماسكيرانو إلى برشلونة قادماً من ليفربول عام 2010 ويرتبط بعقد مع الفريق الكاتالوني يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2019.