مارادونا يهاجم الاتحاد الارجنتيني وسامباولي

شن أسطورة كرة القدم ​الأرجنتين​ية دييغو أرماندو ​مارادونا​ هجوما عنيفا على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والمدرب خورخي ​سامباولي​،فيما دافع نوعا ما عن قائد الفريق ليونيل ميسي المشارك في مونديال ​روسيا​ 2018.

وفي حديث صحفي تحدث مارادونا عن ميسي حيث قال:”فعل كل ما في وسعه خلال ال90 دقيقة والسؤال لماذا نلقي باللوم عليه في حين أن المشكلة تبدأ من ​الاتحاد الأرجنتيني​ والطاقم التدريبي؟”.وأضاف: “ميسي ليس ساحر ولا يستطيع فعل كل الامور لوحده، يصعب على ميسي حل كل امور رفاقه ،هي مشكلة فريق، مشكلة تنظيم، ميسي ليس قائدا ولا تعبثوا مجددا بموضوع القيادة، ودعونا لا ندعي أن ميسي يستطيع تحقيق ​اللقب​ بمفرده”.

تابع: “اريد ان اتحدث مع اللاعبين ليعرفوا معنى شرف ارتداء هذا القميص، وأعلم أن أصابع الاتهام ستوجه نحو ليونيل الذي ظهر بانه غير قادر على إلهام الفريق،ولم يكن رائعا كما توقعنا، وأهدر ركلة جزاء أمام آيسلندا كلفتنا الكثير”.

واستطرد مارادونا: “أمام ​كرواتيا​، حاول لكن بالنهاية لم يتمكن من ترك بصمته، على أية حال كرة القدم ليست لعبة فردية ولم تكن كذلك يوما، حتى حين قدت الأرجنتين للقب ​المونديال​ عام 1986″.

وعن ميسي اكمل بالقول:”الفريق ينقصه القدرات وهي احد اسباب عدم فاعلية ميسي، إنه فشل جماعي وتوجيه اللوم نحوه سيكون تشتيتا للانتباه عن المشاكل التي يجب أن نحلها”.

وختم حديثه عن الاتحاد الأرجنتيني وسامباولي حيث قال:”للاسف اننا خسرنا أمام كرواتيا وليس ألمانيا أو البرازيل أو إسبانيا أو حتى هولندا، رئيس الاتحاد هو المسؤول عن هذا الفشل، والمدرب يعتقد أنه سيحل أزمات المنتخب بأجهزة الحاسب الآلي، الأرجنتين ليس لديها طريقة لعب”.