مارادونا يشيد بأداء مبابي

أشار أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا الى أهمية تواجد اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي داخل صفوف منتخب فرنسا خلال فعاليات كأس العالم 2018 .
وخلال تصريحات له ، قال مارادونا :”المنتخب الفرنسي يعلم جيداً ما يريده من المباريات التي يلعبها، واعتقد أن وجود مبابي معه هو ما كانت تفتقده أوروغواي بإصابة كافاني”.
وأضاف :”الأوروغواي تأثرت بغياب كافاني، وفي الجهة المقابلة عرف المنتخب الفرنسي ما هي الطريقة المثلى لخوض المباراة بها، وخطة ديشان مهدت الفوز لفرنسا، مبابي يمتلك سرعة كبيرة وتلك هي ميزة رائعة بالنسبة للفريق الفرنسي، ولا يشعر بالخوف من مواجهة الخصوم”.
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