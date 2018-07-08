مارادونا يشيد بأداء مبابي

أشار أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو ​مارادونا​ الى أهمية تواجد اللاعب الدولي الفرنسي كيليان ​مبابي​ داخل صفوف منتخب فرنسا خلال فعاليات كأس العالم 2018 .

وخلال تصريحات له ، قال مارادونا :”​المنتخب الفرنسي​ يعلم جيداً ما يريده من المباريات التي يلعبها، واعتقد أن وجود مبابي معه هو ما كانت تفتقده ​أوروغواي​ بإصابة ​كافاني​”.

وأضاف :”الأوروغواي تأثرت بغياب كافاني، وفي الجهة المقابلة عرف المنتخب الفرنسي ما هي الطريقة المثلى لخوض المباراة بها، وخطة ​ديشان​ مهدت الفوز لفرنسا، مبابي يمتلك سرعة كبيرة وتلك هي ميزة رائعة بالنسبة للفريق الفرنسي، ولا يشعر بالخوف من مواجهة الخصوم”.