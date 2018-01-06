ماذا يعني وضع قصر البيكاديللي على لائحة الأبنية التراثية؟

يبدو أن وزارة الثقافة تسعى للقيام بحركة واعدة تتمثل بالعمل على اعادةِ الحياة الى مسرح البيكاديللي في شارع الحمرا بعدما ادخلته في لائحة الأبنية التاريخية والتراثية.

واكد الوزير غطاس خوري انه سيطرح مرسوم استملاكه على مجلس الوزراء على ان تتم اعادة تأهيله قريبا.

أما عن أسباب اعتباره من الابنية التائيخية، فقد شيّد المسرح منذ 53 عاماً في وسط شارع الحمراء أي في العام 1965 على مساحة الفي متر مربع واستوحي اسمه من اهم المسارح في لندن.

وتتسع قاعة قصر البيكاديللي على ثمانمئة شخص ويتميز بهندسته المقتبسة من قصور البرتغال وثريته البلورية التي تتوسط سقفه والتي ستبقى شاهدة على الكثير من الأعمال التي قامت عليه.

واقفلت ابواب المسرح الذي تعرض لحريق منذ العام 2000، ما ادى الى توقفه عن العمل إلا ان الوزير خوري ومنذ تسلمه وزارة الثقافة يصر على اعادة احياء الأماكن التراثية في كل لبنان وسط ورشة عمل كبيرة تتضمن اكثر من معلم.

ومع اعادة استنهاض شارع الحمرا سيعطي مسرح البيكاديللي بعداً ثقافياً جديداً للعاصمة التي طالما اعتبرت واحة فنية وثقافية واعلامية تستقطب الفنانين والمثقفين والإعلاميين من العالمين العربي والغربي.

هذا واحتضن هذا المسرح أبرز الأعمال المسرحية والفنية في لبنان والعالم وعرضت على شاشاته افضل الأفلام سيعود من جديد ليكون مسرحاً وطنياً ويفتح ابوابه امام الجمهور بمبادرة اطلقتها وزارة الثقافة لإحياء هذا الصرح التاريخي ويعيد للبنانيين ذاكرة فنية عريقة يفتقدونها في العاصمة بيروت.