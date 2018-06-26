ماذا يعني طول إصبع السبابة عند الأطفال؟

أعلن علماء جامعة فيينا أن الأطفال الذين يكون إصبع السبابة لديهم قصيرا جدا، هم أكثر ميلا للأنانية وحب التملك والاستحواذ.

وكان معلوما للعلماء سابقا أن الأشخاص ذوي سبابة أقصر من البنصر قد تعرضوا خلال فترة الحمل إلى تأثير هرمون التستوستيرون، حيث بينت نتائج الدراسات السابقة أن الأطفال ذوي السبابة القصيرة جدا يتمتعون بسلوك أكثر عدوانية، الآن تشهد هذه الدراسة الجديدة أن الأطفال ذوي السبابة القصيرة جدا، لا يميلون أيضا إلى مشاركة أقرانهم بما لديهم من أشياء، ويميلون إلى استعراض أنانيتهم أمام الجميع.

وأجرى علماء الجامعة تجربة علمية شارك فيها 45 طفلا تبلغ أعمارهم ما بين 6-9 سنوات، طلب منهم مشاركة أطفال آخرين بالملصقات التي بحوزتهم، وقارن الباحثون نتائج هذه التجربة مع مدى تأثر الأطفال بهرمون التستوستيرون في رحم أمهاتهم. واستنادا إلى تلك التجارب، أعلن العلماء أنهم لاحظوا “فرقا مذهلا” بين المستويات المنخفضة والمرتفعة لهرمون التستوستيرون في رحم الأم، حيث كان الأطفال الذين تأثروا بمستوى عال للهرمون، نادرا ما يتقاسمون ملصقاتهم أو يفعلون ذلك على مضض.

وكان تعليق العلماء على ذلك أن “المستوى العالي لهرمون التستوستيرون في فترة الرحم يؤدي إلى ظهور علامات الذكورة عند البنين والبنات على حد سواء، لذلك فإن ملاحظة احتفاظ هؤلاء الأطفال بأشيائهم الخاصة، وعدم الرغبة في تقاسمها مع الآخرين، ربما تعود لكونها سلوكا استراتيجيا رجاليا بامتياز”.