ماذا قال وائل عرقجي و احمد فران عقب فوز الرياضي امام الشانفيل ؟

عبر مدرب فريق ​الرياضي​ بيروت لكرة السلة ، ​احمد فران​ عن سعادته عقب اداء فريقه الجيد الذي ساهم بحسم القمنة امام فريق ​الشانفيل​ و اقتناص المركز الثاني في الترتيب ضمن منافسات بطولة ​الدوري اللبناني لكرة السلة​ .

وقال المدرب فران في مقابلة تلفزيونية ان فريقه يقدم مستوى متفاوت في الفترة الاخيرة علماً انه سعيد بالوصول الى المركز الثاني بعد حسم القمة امام الشانفيل ، و وجه اللوم الكبير لجمهور الفريق الاصفر مطالباً اياه بالقدوم الى ارض الملعب و عدم الاكتفاء بالتنظير على وسائل التواصل الاجتماعي .

و من جهته أكد نجم فريق الرياضي ​وائل عرقجي​ ان فريقه قدم مباراة كبيرة ، كاشفاً انه دخل الى اللقاء عارفاً أن لا بديل له عن الانتصار بعد السقوط امام ​الحكمة​ ، كما لام الاتحاد على نظام البطولة في المراحل المقبلة مؤكداً أنه سيؤثر على المنتخب و بدوره طالب الجمهور الاصفر بالعودة الى الملاعب