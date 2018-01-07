ماذا قال وائل عرقجي و احمد فران عقب فوز الرياضي امام الشانفيل ؟

عبر مدرب فريق الرياضي بيروت لكرة السلة ، احمد فران عن سعادته عقب اداء فريقه الجيد الذي ساهم بحسم القمنة امام فريق الشانفيل و اقتناص المركز الثاني في الترتيب ضمن منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة .
وقال المدرب فران في مقابلة تلفزيونية ان فريقه يقدم مستوى متفاوت في الفترة الاخيرة علماً انه سعيد بالوصول الى المركز الثاني بعد حسم القمة امام الشانفيل ، و وجه اللوم الكبير لجمهور الفريق الاصفر مطالباً اياه بالقدوم الى ارض الملعب و عدم الاكتفاء بالتنظير على وسائل التواصل الاجتماعي .
و من جهته أكد نجم فريق الرياضي وائل عرقجي ان فريقه قدم مباراة كبيرة ، كاشفاً انه دخل الى اللقاء عارفاً أن لا بديل له عن الانتصار بعد السقوط امام الحكمة ، كما لام الاتحاد على نظام البطولة في المراحل المقبلة مؤكداً أنه سيؤثر على المنتخب و بدوره طالب الجمهور الاصفر بالعودة الى الملاعب
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