ماذا قال مورينيو بعد الهزيمة أمام ويست هام؟

تحدث المدير الفني لنادي ​ مانشستر يونايتد ​ ​ جوزيه مورينيو ​ بعد الخسارة التي تعرض لها اليوم فريقه على يد ​ ويست هام يونايتد ​ بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الأسبوع السابع من ​ الدوري الإنكليزي الممتاز ​.

وقال المدرب مورينيو في تصريحات لشبكة بي بي سي :” لم تكن البداية المثالية لنا، أن نتلقى هدفا في الدقائق العشر الأولى هو أمر غير إيجابي وسيؤثر على الفريق وهذا ما حصل، ربما كان هدفا غير شرعي من موقع تسلسل لكن الحكم لم يرَ ذلك، ربما ! “.

وأضاف :” في الشوط الأول أظهرنا ردّة فعلنا بعد وقت طويل، لكن الحارس فابيانسكي تألق من ناحيته في صد العديد من الكرات، وأود أن أتوجه بالتنويه لمدافع ويست هام صاحب الـ21 عاماً عيسى ديوب، قدم مباراة كبيرة “.

وتابع :” الهدف الثالث قتلنا ذهنيا، لأن الحكم لم يشاهد الخطأ الذي تعرضنا له قبل الهدف “.