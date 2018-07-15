ماذا قال غريزمان بعد التتويج بلقب المونديال؟

اشاد نجم منتخب فرنسا انطوان غريزمان في احراز لقب كأس العالم 2018 بعد الفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 4 – 2 في المباراة النهائية لهذه البطولة .
وفي حديث له ، قال غريزمان :”المباراة كانت صعبة للغاية، لقد قدمنا اداءاً خجولاً في بداية المباراة، ولكن بعد ذلك تمكنا من التحرر وتحقيق فوزاً مستحقاً”.
وأضاف :”التسجيل في نهائي كأس العالم امر رائع ومميز، انا لا أعرف ماذا أقول بل لا أعرف حتى أين أنا، ما أعرفه هو أنني في غاية السعادة”.
واختتم :”فكرتُ في تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة بانينكا على خطى زيدان عام 2006 لكن ذهبت للخيار السهل في النهاية”.
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