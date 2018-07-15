ماذا قال غريزمان بعد التتويج بلقب المونديال؟

اشاد نجم منتخب فرنسا انطوان ​غريزمان​ في احراز لقب ​كأس العالم 2018​ بعد الفوز على ​منتخب كرواتيا​ بنتيجة 4 – 2 في المباراة النهائية لهذه البطولة .

وفي حديث له ، قال غريزمان :”المباراة كانت صعبة للغاية، لقد قدمنا اداءاً خجولاً في بداية المباراة، ولكن بعد ذلك تمكنا من التحرر وتحقيق فوزاً مستحقاً”.

وأضاف :”التسجيل في نهائي كأس العالم امر رائع ومميز، انا لا أعرف ماذا أقول بل لا أعرف حتى أين أنا، ما أعرفه هو أنني في غاية السعادة”.

واختتم :”فكرتُ في تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة بانينكا على خطى زيدان عام 2006 لكن ذهبت للخيار السهل في النهاية”.