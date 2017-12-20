ماذا قال عرقجي وعبد النور بعد تخطي بيروت ؟

تحدث قائد النادي الرياضي ​جان عبد النور​ واللاعب وائل عرقجي بعد فوزفريقهما على بيروت بنتيجة 83 – 64 في اللقاء الذي جمع الفريقين في مجمع الشياح معقل ​نادي بيروت​ .

وقال عرقجي : لقد لعبنا امام افضل فريق يلعب دفاع في البطولة وقد فزنا عليهم بسلاحهم . لعبنا بهدوء ولم نسدد على السلة تسديدات مستعجلة . اجبرناهم على اخذ الرميات السريعة والبعيدة واخرجنا ​باسل بوجي​ خارج اجواء المباراة . لقد حضرنا جيدا للمباراة ونامل ان نستمر بهذه الدرجة العالية من التركيز ونلعب كل لقاءاتنا بهدوء .

عبد النور من ناحيته اكد ان الفريق كان مركزا على اللقاء والاجانب لعبوا جيدا وسجلوا ودافعوا . ضغطنا على ​كراوفورد​ واجبرناه على التسديد من بعيد دون تركيز مما اخرجه من جو اللقاء وفزنا .