ماذا قال عرقجي وعبد النور بعد تخطي بيروت ؟

تحدث قائد النادي الرياضي جان عبد النور واللاعب وائل عرقجي بعد فوزفريقهما على بيروت بنتيجة 83 – 64 في اللقاء الذي جمع الفريقين في مجمع الشياح معقل نادي بيروت .
وقال عرقجي : لقد لعبنا امام افضل فريق يلعب دفاع في البطولة وقد فزنا عليهم بسلاحهم . لعبنا بهدوء ولم نسدد على السلة تسديدات مستعجلة . اجبرناهم على اخذ الرميات السريعة والبعيدة واخرجنا باسل بوجي خارج اجواء المباراة . لقد حضرنا جيدا للمباراة ونامل ان نستمر بهذه الدرجة العالية من التركيز ونلعب كل لقاءاتنا بهدوء .
عبد النور من ناحيته اكد ان الفريق كان مركزا على اللقاء والاجانب لعبوا جيدا وسجلوا ودافعوا . ضغطنا على كراوفورد واجبرناه على التسديد من بعيد دون تركيز مما اخرجه من جو اللقاء وفزنا .
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