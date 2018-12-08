ماذا قال صلاح بعد ثلاثيّته في شباك بورنموث؟

أعرب النجم المصري ​محمد صلاح​ عن سعادته بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مباراة فريقه أمام ​بورنموث​، اليوم السبت، ضمن منافسات ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، حيث حقق الريدز الإنتصار بنتيجة 4-0.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي :” سجلت ثلاثة أهداف، حافظنا على شباكنا نظيفة وأصبحنا على رأس سلم الترتيب، إنها نتيجة رائعة، لقد إستمتعت بالهدف الثالث الذي سجلته، كنت هادئا جدا”.

وأضاف صلاح :” أعلم أن كثيرين ينتظرون مني المزيد، لكن الأهم بالنسبة لي هو أن يفوز فريقي”.

وقام صلاح بعد نهاية المباراة بتسليم زميله جايمس ميلنر جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي حصل عليها النجم المصري، وذلك تعبيرا عن تقدريه لميلنر الذي شارك اليوم في مباراته الرقم 500 في الدوري الإنكليزي الممتاز.