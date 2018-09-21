ماذا على جدول أعمال الجلسة التشريعية الإثنين والثلاثاء المقبلين؟

وزعت دوائر مجلس النواب جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة التي ستعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الإثنين والثلثاء في 24 و25 الحالي. وفي ما يلي نص جدول الأعمال:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8003، يتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9341، يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3201، عن الوساطة القضائية في لبنان.

4- إقتراح القانون الرامي إلى حماية كاشفي الفساد.

5- إقتراح القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.

6ـ إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المرسوم الإشتراعي رقم 46 الصادر في 24/6/1983 نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – أوف شور.

7- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3646، طلب الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة.

8- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4074، الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

9- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2820، الموافقة على إبرام إتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع “تعزيز الحوكمة المالية” في وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة.

10- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2904، الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.

11- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2365، طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

12- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2854، الموافقة على إبرام إتفاقية القرض مع البنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير.

13- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2888 الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتنفيذ مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.

14- مرسوم بإعادة القانون رقم 1716، منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.

15- مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 2123، تعديل الفقرة /هـ / من البند / 2 / من المادة الثالثة من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 و تعديلاته ( إنشاء المجلس الدستوري ).

16- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان.

17- المرسوم رقم 122، إعادة القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.

18- المرسوم رقم 123، إعادة القانون الرامي إلى تنظيم مزاولة المهن البصرية.

19- المرسوم رقم 124، إعادة القانون الرامي إلى تنظيم مهنة تقويم النطق.

20ـ مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1935، إستبدال اسم قرية “بتشليدا” ـ محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل بإسم قرية “بتشليدا وفدار”.

21ـ مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2167، تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة ).

22- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4072، إستفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي، أو في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية.

23- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5120، المتعلق بأحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما.

24- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9874، إعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز 2006 وأحداث نهر البارد من رسوم السير السنوية ( الميكانيك ).

25- إقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع رتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية.

26ـ إقتراح القانون الرامي إلى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام.

27ـ إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء صندوق تقاعد لدى نقابة إختصاصيي علوم مختبرات الأسنان في لبنان.

28ـ إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 ( قانون القضاء العدلي ).

29ـ إقتراح قانون المفقودين قسرا.