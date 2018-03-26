ماجدة الرومي تشارك في الدورة 17 لمهرجان موازين

أعلن مهرجان “موازين إيقاعات العالم”، الذي يعد أكبر حدث فني سنوي في المغرب، أنّ المطربة ماجدة الرومي هى أولى النجوم العرب المنضمين لبرنامج الدورة السابعة عشرة.

وقال المكتب الإعلامي لماجدة الرومي إنّه سبق لرومي أن وقفت على مسرح “موازين” قبل أربع سنوات، و”نظرا إلى الإقبال الشديد وتحت ضغط الجمهور ومطالبته بالمزيد، اضطررنا أن ننظم حفلة ثانية في نفس النهار، وهذا أمر من النادر أن يحصل”.

ويجذب المهرجان كل عام مجموعة كبيرة من كبار الفنانين العرب والأجانب إلى جانب تقديم بعض المواهب الغنائية والموسيقية الواعدة بالمغرب.

ومن بين المشاركين في الدورة السابعة عشرة المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي برونو مارس الذي يحيي حفلا في 27 حزيران.