ماتيوس : الريال ليس افضل من البايرن ولكن روح الفريق تختلف !

حذر لاعب ​المنتخب الألماني​ السابق ، المعتزل ​لوثر ماتيوس​ نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني قبل مباراته القوية أمام ​ريال مدريد​ الإسباني ضمن منافسات نصف نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ من الاشياء التي قد تحسم المباراة بطريقة غريبة كالتحكيم مثلاً .

وقال ماتيوس : ” بايرن ميونيخ فريقكبير يمتلك معنويات عالية ولكن ريال مدريد ليس ايضاً فريق كبير ولكنه يمتلك ​كريستيانو رونالدو​ وبعض الأشياء الأخرى ، رغم ذلك ليس أفضل من البايرن ، كل فريق لديه تاريخ في كرة القدم ولكن ربما روح الفريق هي ما تصنع الفارق “.