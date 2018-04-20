ماتيوس : الريال ليس افضل من البايرن ولكن روح الفريق تختلف !

حذر لاعب المنتخب الألماني السابق ، المعتزل لوثر ماتيوس نادي بايرن ميونيخ الألماني قبل مباراته القوية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من الاشياء التي قد تحسم المباراة بطريقة غريبة كالتحكيم مثلاً .
وقال ماتيوس : ” بايرن ميونيخ فريقكبير يمتلك معنويات عالية ولكن ريال مدريد ليس ايضاً فريق كبير ولكنه يمتلك كريستيانو رونالدو وبعض الأشياء الأخرى ، رغم ذلك ليس أفضل من البايرن ، كل فريق لديه تاريخ في كرة القدم ولكن ربما روح الفريق هي ما تصنع الفارق “.
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