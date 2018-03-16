ماتيس يدعو إلى عدم وقف الدعم الأميركي للتحالف العربي باليمن

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الدعم الأميركي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سيحول دون تحقيق مكاسب للحوثيين المتحالفين مع إيران، الذين أطلقوا صواريخ على السعودية واستهدفوا سفنا تجارية وحربية قبالة الساحل اليمني.

وحذر ماتيس من أن انهاء الدعم العسكري الأميركي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف العربي بالوقود، من شأنه أن يزيد “المسلحين الحوثيين جرأة”. وقال إنه يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن فرض قيود جديدة على هذا الدعم العسكري الأميركي المحدود، يمكن أن “يزيد الخسائر البشرية بين المدنيين، ويعرض التعاون مع شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب للخطر، ويقلل من تأثيرنا على السعوديين، وهي أمور ستؤدي لتفاقم الوضع والأزمة الإنسانية”.

ويحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم الجمهوري مايك لي، والمستقل بيرني ساندرز، والديمقراطي كريس ميرفي، الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 تسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأميركية من الصراعات التي لم يقر الكونغرس المشاركة فيها. وسيجبر مشروع القانون في حال إجازته، الرئيس دونالد ترمب على سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية في اليمن أو تلك التي تؤثر عليها.

وفي سياق آخر، وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان اتفاقية تسليم مبلغ وديعة تبلغ ملياري دولار أميركي، للبنك المركزي اليمني، بناءً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن، انطلاقاً من اهتمامها في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية.