مئات النازحين في لبنان يبدأون العودة الى سوريا

منذ الصباح الباكر، تجمع 400 نازح سوري في عربات صغيرة وجرارات محملين المراتب وخزانات المياه والاثاث. وقام أفراد من الامن العام اللبناني بتسجيل أسماء السوريين أثناء مرورهم عبر نقطة تفتيش على طريق خروجهم من عرسال.

ويتوجه النازحون إلى القلمون عبر الحدود وهي منطقة تم تطهيرها من المسلحين.

وتشكل القافلة جزءا صغيرا جدا من مليون لاجئ سوري مسجل في جميع أنحاء لبنان ومن خمسين ألفا موجودين في عرسال حسب تقدير المسؤولين المحليين في البلدة.

وقال كثيرون إنّهم سعداء بالعودة إلى سوريا، وبينما قال البعض إن منازلهم صالحة للعيش فيها سمع آخرون أن منازلهم قد دمرت.

وقال علي عبد الله (34 عاما) وهو يغادر مع زوجته واثنين من أبنائه الصغار “نحن من زمان ناويين نرجع, نحن ما صدقنا تهدا الامور, تروق شوي, يرجع الواحد عبيته, بالنهاية الوطن غالي. ما في أغلى من الوطن”.

وكان عبد الله أنجب أحد أولاده في لبنان ولم يزر هذا الطفل سوريا قط، وقال: “أكيد أنا أريد أن أعيده لأقول له هذا بلدك هذا وطنك هذا بيتك, نحن بيتنا ليس الخيمة”.

وقال اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني إن بيروت تعمل مع النظام السوري على عودة آلاف اللاجئين الذين يريدون العودة إلى ديارهم.

وأدى النزاع الذي دام سبع سنوات إلى خروج 11 مليون سوري من ديارهم. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص فروا إلى لبنان. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد يبلغ 1.5 مليون نسمة أي ربع السكان.