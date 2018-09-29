مئات الأشخاص يحتجون في مدينة ألمانية على زيارة أردوغان

تجمع مئات الأشخاص في مدينة كولونيا الألمانية للاحتجاج على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت.

من المقرر أن يفتتح أردوغان مسجداً في المدينة بنته جماعة لها علاقات مع تركيا.

كان عدة آلاف من الأشخاص قد تظاهروا ضد أردوغان في برلين مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

أردوغان في ألمانيا في زيارة تهدف إلى الحد من التوترات بين الحلفاء في الناتو.

تناول أردوغان الفطور مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين يوم السبت.

اشتبكت ألمانيا وتركيا حول العديد من القضايا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك سجن تركيا لصحافيين ألمانيين. وتصاعدت حدة الخطابة إلى حد وصف فيه أردوغان الأحزاب الرئيسية في ألمانيا “بأعداء تركيا”، واتهم مسؤولين ألمانيين بالتصرف مثل النازيين، ما دفع ميركل إلى إدانة تصريحاته.