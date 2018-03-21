مؤسس “واتساب”: لقد حان الأوان، امسح فيسبوك!

طالب مؤسس تطبيق “واتساب”، في تغريدة، مستخدمي “فيسبوك” بإلغاء حساباتهم، وسط عاصفة من الانتقادات تواجهها شركة “فيسبوك” مؤخرا، أهمها حول “سوء استخدام البيانات الخاصة بمستخدميها”.

وكتب براين أكتون في تغريدته على حسابه الشخصي في تويتر: “لقد حان الأوان، امسح فيسبوك”.

وأتت تغريدة أكتون بعد 5 أيام حافلة، عانت خلالها شركة “فيسبوك” هبوطا في قيمة أسهمها، نتج عن اتهامات بـ”سوء استخدام معلومات المستخدمين”، و”الفشل في تحديد الأخبار الزائفة”.

ولم تكن هذه أول مرة، يقوم فيها موظف سابق لشركة “فيسبوك” بانتقاد الشركة بشكل علني بعد تركه لها، حيث سبق لرئيسة النمو السابقة في الشركة شاماث باليهابيتيا انتقاد الشركة بقولها: “لقد صممنا أدوات لتمزيق الأنسجة التي تعمل بها المجتمعات”.