مؤسسات معروف سعد تمتنع عن دفع مستحقات الاساتذة

“نريد حقوقنا يا من تطالبون بحقوق الناس “.. واحدة من اللافتات التي رفعها عدد من المعلمات المشاركات في الاعتصام الذي نفذه افراد الهيئة التعليمية في مدرستي “صيدا الوطنية” و”ناتاشا سعد” الوطنية، التابعتين لمؤسسة “معروف سعد”، امام مكتب المؤسسة.

المعتصمات طالبن بتسديد مستحقاتهن كاملة ولا سيما ما لم تدفعه المؤسسة لصندوق التعويضات والرواتب والفروقات المتأخرة، مناشدين وزير التربية بالتدخل لإنصافهم وحل قضيتهم.

وأفادت بعض المعلمات المعتصمات ان زملاء لهن تعرضوا لضغوطات من قبل القيمين على مؤسسة معروف سعد ومدارسها لعدم المشاركة في هذا التحرك. وان احدى المديرات التي كانت كتبت بخط يدها البيان الذي تلته المعتصمات تراجعت تحت الضغط وعدلت عن موقفها وحاولت ثني بعض المعلمات عن المشاركة بالاعتصام.