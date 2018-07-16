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مؤتمر صحافي للوزير سيزار ابي خليل من وزارة الطاقة والمياه بشأن الباخرة التركية
مؤتمر صحافي للوزير سيزار ابي خليل من وزارة الطاقة والمياه بشأن الباخرة التركية
فى:
16 يوليو 2018, 13:19
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